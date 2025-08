Suspeito de atacar policial é preso pela PM em operação em Duque de Caxias

Um dos criminosos envolvidos no ataque contra um sargento da PM aposentado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , foi preso nesta sexta-feira (1º) durante uma operação da Polícia Militar na comunidade do Dique, que fica na região. Seis fuzis foram apreendidos.

O agente saía de casa, na tarde da última quinta-feira (31), quando foi surpreendido por bandidos em um carro. O sobrinho do policial, de quatro anos, morreu baleado. A mãe do menino foi atingida por um tiro na cabeça e socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Ela passou por cirurgia e tem quadro de saúde considerado gravíssimo.

Um suspeito de envolvimento no crime foi baleado no tórax e socorrido para a mesma unidade hospitalar. De acordo com a PM, ele foi reconhecido pelo agente como um dos autores dos disparos.

Novas imagens de câmeras de segurança obtidas pela RECORD mostram o momento do ataque. No vídeo, é possível ver que as vítimas embarcavam em um carro quando os bandidos chegaram.

O veículo usado no ataque foi abandonado na avenida Leonel de Moura Brizola, na altura da comunidade do Curral.

