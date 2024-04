Motociclista quase morre após ter pescoço cortado por linha chilena na zona norte do Rio O professor de educação física Breno de Souza precisou passar por cirurgia por causa do ferimento grave

Um motociclista quase morreu após ter o pescoço cortado por uma pipa com linha chilena em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Com um ferimento grave, o professor de educação física Breno de Souza precisou ser operado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na mesma região. Ele ficou 10 dias internado até receber alta.