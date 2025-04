Carro é metralhado em comunidade do Rio; polícia enfrenta tiros ao tentar se aproximar Agentes encontram resistência de criminosos ao investigar veículo alvejado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h55 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h55 ) twitter

Carro é metralhado durante tiroteio na entrada de comunidade no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um carro foi metralhado na entrada de uma comunidade durante um tiroteio. A perícia tentou se aproximar do veículo, mas foi recebida a tiros por criminosos. Durante uma rápida inspeção, agentes não encontraram ninguém dentro do carro.

O incidente ocorreu em uma área controlada por uma facção criminosa, onde confrontos armados são frequentes. Moradores locais relataram que situações como essa são comuns, com crianças e adultos transitando próximo ao local de perigo. A resistência dos criminosos em permitir a aproximação policial levanta suspeitas sobre o que poderia estar dentro do carro alvejado.

Apesar dos riscos, a polícia continua tentando acessar o veículo para investigar o ocorrido. A comunidade permanece tensa, com muitos moradores apreensivos sobre a continuidade do confronto e suas implicações para a segurança local.

