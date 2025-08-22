Crime em Mogi das Cruzes: dois suspeitos investigados pela morte de jovem Fernanda Ferreira, de 16 anos, foi encontrada morta em casa com sinais de violência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A morte de Fernanda Ferreira, de 16 anos, é investigada pela polícia em Mogi das Cruzes, SP.

A adolescente foi encontrada morta em seu quarto, com sinais de violência sexual.

Dois homens, incluindo o ex-namorado e um ex-companheiro da família, são considerados suspeitos.

A polícia busca mais evidências para elucidar o caso e esclarecer as circunstâncias da morte.

Polícia investiga dois suspeitos pela morte de jovem em Mogi das Cruzes (SP)

A polícia investiga a morte de Fernanda Ferreira, uma adolescente de 16 anos encontrada morta em seu quarto em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela apresentava sinais de violência sexual, e não havia indícios de arrombamento na residência.

Dois homens estão sob investigação. Ariel Torquato, ex-namorado de Fernanda e pai de sua filha, tinha um relacionamento conturbado com ela. Ele nega envolvimento no crime apesar das tensões existentes.

Um ex-companheiro da mãe e da irmã de Fernanda também é suspeito. Ele possuía um histórico conflituoso com a família e era obcecado por Fernanda. A jovem relatou sentir-se ameaçada por ele antes de sua morte.

A polícia continua a investigar ambos enquanto busca evidências adicionais para resolver o caso.

Perguntas e Respostas

Quem foi a vítima do crime em Mogi das Cruzes?

A vítima do crime foi Fernanda Ferreira, uma adolescente de 16 anos.

Quais eram as circunstâncias em que Fernanda foi encontrada?

Fernanda foi encontrada morta em seu quarto, apresentando sinais de violência sexual, e não havia indícios de arrombamento na residência.

Quem são os suspeitos investigados pela morte de Fernanda?

Dois homens estão sob investigação: Ariel Torquato, ex-namorado de Fernanda e pai de sua filha, e um ex-companheiro da mãe e da irmã de Fernanda.

Assista ao vídeo - Polícia investiga dois suspeitos pela morte de jovem em Mogi das Cruzes (SP)

