Eleandro Passaia apresenta o Balanço Geral nas tardes da RECORD Felipe Marques/RECORD

Eleandro Passaia nasceu em Capitão Leonidas Marques, no Paraná. Aos 17 anos, começou a trabalhar com comunicação. No rádio, falava de esportes e, na televisão, de assuntos gerais.

Em Dourados (MS), cursou Jornalismo e, ainda durante a faculdade, decidiu se aventurar no Japão, onde fez diversas matérias para veículos locais.

De volta ao Brasil, Passaia passou a trabalhar com o jornalismo policial. “O grande propósito é mudar o que está errado. A gente não denuncia por denunciar”, afirma o apresentador.

O Balanço Geral é exibido de segunda a sexta, a partir das 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.