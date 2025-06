Academia cria código de vestimenta para alunos não “mostrarem demais”. A regra é razoável ou autoritária? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 18/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h57 ) twitter

Uma academia na Austrália está dando o que falar após implementar regras rígidas sobre o que os alunos podem vestir durante os treinos. A ideia é evitar roupas que mostrem demais o corpo.

Para as mulheres, os shorts devem cobrir alguns centímetros abaixo das nádegas e os tops precisam ter duas alças, nada de modelos com alças únicas ou decotes exagerados. Já os homens estão proibidos de usar regatas muito justas que deixem os braços ou as costas muito à mostra. Enquanto alguns criticam as regras por considerá-las autoritárias, outros acham que a medida é válida para manter o foco e o respeito no ambiente. E você, o que acha?

