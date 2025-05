Apagar fotos com ex-companheiro(a) das redes sociais após término é certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 13/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h57 ) twitter

Uma mulher processou o ex-companheiro para que ele apagasse as fotos com ela nas redes sociais. Fotos essas que o ex-companheiro se recusa a apagar. A mulher alegou que a permanência das imagens causava desconforto emocional e comprometia a privacidade dela. Além disso, ela pediu a devolução de um valor em dinheiro emprestado durante o relacionamento. Quer saber a decisão da Justiça? Foi determinada a restituição do dinheiro e a retirada da foto principal do perfil do ex, que exibia o casal junto — isso por transmitir a ideia equivocada de que os dois ainda estão em um relacionamento. A exclusão do resto das fotos foi negada. Vote e participe da enquete: