Confeiteira entrega bolo de tijolo para cliente que não pagou. Ela está certa?

A confeiteira Nathanya resolveu se vingar de uma cliente inadimplente que, após dar um calote em um bolo de cinco quilos, tentou encomendar outro para seu aniversário de casamento com a promessa de pagar depois. Fingindo aceitar o pedido de R$ 150, Nathanya decorou um tijolo com chantilly sobre um prato laminado e o entregou à mulher, que ficou furiosa e fez ameaças ao descobrir a armação. A gravação do momento viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas. A confeiteira está certa? Vote e participe da enquete: