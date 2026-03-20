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Balanço Geral

Designer cria teclado para quem tem unhas compridas. O que você acha da ideia?

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Um designer austríaco criou um teclado de computador pensado para pessoas com unhas compridas. O modelo conta com teclas em formato de gotas, superfície plana, contorno arredondado e altura maior que as convencionais, facilitando a digitação.

Apesar da proposta inovadora, o projeto ainda não chegou ao mercado. Para viabilizar a produção em larga escala, o criador, Stéfan Râmer, precisa captar cerca de 750 mil reais, meta que ainda não foi alcançada. Na sua opinião, a ideia é boa ou ruim?


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