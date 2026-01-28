Homem leva bebê pendurado no colo para corrida de rua e é investigado por abuso infantil. A medida é correta ou exagerada?

Um homem está sendo investigado suspeito de participar de uma corrida com um bebê no colo. Ele levou a criança de poucos meses durante a prova de rua, pendurada em seu corpo com a chamada bolsa “canguru”. Alguns participantes acharam a situação estranha e começaram a gravar o homem. Os fiscais da prova o desclassificaram da corrida. As autoridades chinesas, onde o caso aconteceu, investigam agora o homem por abuso infantil. O vídeo provocou polêmica: algumas pessoas disseram que o bebê pode ficar doente, enquanto outras comentaram que não há problema a criança ir junto. Agora, o corredor é investigado, na sua opinião, a medida é correta ou exagerada? Vote e participe da enquete: