Mãe fica revoltada após madrasta alisar cabelo de criança de 3 anos. A atitude foi justa ou exagerada?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Mônica, mãe de uma criança de três anos, ficou revoltada com uma atitude da madrasta. Ela tem a guarda da criança. Um dia, a filha chegou da casa da madrasta com o cabelo alisado. A criança passou uns dias na casa do pai e lá fez o alisamento com escova. A mãe afirmou que não foi consultada sobre o procedimento e que nunca fez nenhum tipo de tratamento no cabelo da filha. Na sua opinião, a atitude da mãe foi justa ou exagerada? Vote e participe da enquete: