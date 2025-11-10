Logo R7.com
Mãe fica revoltada após madrasta alisar cabelo de criança de 3 anos. A atitude foi justa ou exagerada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Mônica, mãe de uma criança de três anos, ficou revoltada com uma atitude da madrasta. Ela tem a guarda da criança. Um dia, a filha chegou da casa da madrasta com o cabelo alisado. A criança passou uns dias na casa do pai e lá fez o alisamento com escova. A mãe afirmou que não foi consultada sobre o procedimento e que nunca fez nenhum tipo de tratamento no cabelo da filha. Na sua opinião, a atitude da mãe foi justa ou exagerada? Vote e participe da enquete:

