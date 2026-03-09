Motociclista cria capacete com seta que pisca junto com a moto. Criativo ou perigoso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um motociclista decidiu inovar na segurança. O homem instalou luzes de seta no capacete. Quando a moto dá a seta para o lado, o capacete pisca automaticamente para o lado da seta. A engenhoca deixa ainda mais claro para os motoristas que ele vai fazer a curva.

O motociclista é o Domingos, ele é dono de uma loja de peças e disse que a ideia surgiu depois de situações de perigo no trânsito. Ele já sofreu acidentes onde os motoristas não enxergaram a seta. Como o capacete é um equipamento de segurança regulamentado, alterações ou a instalação de acessórios fora do padrão podem ser consideradas irregulares.

Nesse caso, o condutor pode ser multado por modificar um equipamento sem autorização.

O que você acha dessa ideia? Perigosa ou Criativa? Vote e participe da enquete: