O "Policial Fantasma" da Coreia do Sul funcionaria no Brasil? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 21/08/2025 - 10h16 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h16 )

Na Coreia do Sul, um “policial fantasma” tem chamado a atenção de quem frequenta um parque em Seul. Mas calma, ele não é de verdade, é um holograma!

A imagem projetada de um policial uniformizado aparece todas as noites no local. E ele não fica só parado: de tempos em tempos, faz alertas sonoros, lembra das câmeras de segurança espalhadas pelo parque e avisa que a polícia está de olho em quem causar desordem.

O projeto está em fase de testes e, segundo as autoridades, tem dado resultado. Desde outubro do ano passado, quando foi instalado, houve uma redução de 22% nas ocorrências na região. Na sua opinião, o “Policial Fantasma” da Coreia do Sul funcionaria aqui no Brasil?

Vote e participe da enquete: