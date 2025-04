Pai dá freada brusca no carro para “dar lição” ao filho que não queria usar cinto de segurança. Atitude foi educativa ou inadequada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7 30/04/2025 - 11h51 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share