Pai vai ao casamento da filha de bermuda e descalço. A atitude dele é certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma cena inusitada durante um casamento em Itaúna, Minas Gerais, está dando o que falar nas redes sociais. O motivo? A roupa do pai da noiva.

Enquanto todos os olhos estavam voltados para Jaiane, a noiva, foi o pai dela, Jairo, quem acabou roubando a cena. Na hora da cerimônia, ele apareceu de bermuda e descalço.

A reação da filha surpreendeu: “Deixa ele, não tem problema”, disse Jaiane, mostrando que, para ela, o mais importante era ter o pai presente nesse momento tão especial.

A foto do momento foi publicada pelo fotógrafo responsável pela cobertura do casamento e rapidamente viralizou. Nos comentários, os internautas se dividiram. Muitos defenderam a atitude, dizendo que a presença do pai era o que realmente importava. Já outros acharam que o traje não combinava com a ocasião. Na sua opinião, a atitude do pai é certa ou errada?

Vote e participe da enquete: