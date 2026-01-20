Pais armam o sequestro da própria filha para dar uma lição de vida na jovem. A atitude foi inteligente ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma jovem que estava conhecendo um rapaz pelas redes sociais passou por momentos de terror após os pais descobrirem que ela marcaria um encontro com alguém que nunca tinha visto pessoalmente. Para tentar ensinar uma lição à filha, os pais decidiram simular um sequestro.

No dia do encontro, homens encapuzados surgiram de repente, colocaram a jovem dentro de uma van e começaram a ameaçá-la. Desesperada, ela acreditou estar sendo realmente sequestrada. Logo depois, os encapuzados retiraram os capuzes e revelaram que tudo fazia parte de um plano armado pelos próprios pais, que deram um sermão na filha sobre os riscos de confiar em estranhos.

‌



As imagens da encenação circularam nas redes sociais e provocaram um intenso debate, com críticas à atitude dos pais e questionamentos sobre os limites desse tipo de “lição”. Na sua opinião, a atitude foi inteligente ou exagerada?

Vote e participe da enquete: