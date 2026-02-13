R$ 6 milhões na conta errada: homem prefere ser preso por um ano a devolver a bolada. Ele está certo ou errado?
Um homem preferiu ficar um ano preso a devolver a fortuna que caiu na conta dele por engano.
O cliente de um banco fez um depósito de quase 6 milhões de reais na conta errada. O rapaz que recebeu a bolada é muito humilde, nunca tinha visto tanto dinheiro na vida e não pensou duas vezes. Correu para fazer compras e, depois, repartiu o dinheiro com a mãe e a irmã.
Só que as autoridades receberam a notificação de que o cliente tinha feito o depósito na conta errada. O homem foi acionado pela Justiça para devolver o dinheiro. Ele teve duas opções: devolver todo o valor ou ser preso por um ano.
E sabe o que ele escolheu? Ser preso e não devolver a grana.
Esse caso aconteceu na Nigéria.