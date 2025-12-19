Assista à íntegra de A Hora da Venenosa com Dudu Camargo desta sexta (19)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Veja no quadro A Hora da Venenosa desta sexta (19): Dudu Camargo diz que não esperava vencer A Fazenda 17: ‘Entrei sem ‘adm’ e na humildade’. E ainda: 'Pretendo seguir na televisão', revela Dudu Camargo sobre trabalho após A Fazenda 17
Últimas
