Jovem morre após colisão em moto por aplicativo na avenida Tiradentes Larissa Barros foi atingida por porta aberta de carro; investigação está em andamento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem morre em acidente durante corrida de moto por aplicativo em São Paulo

Na avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, perdeu a vida em um trágico acidente. Ela estava na garupa de uma moto por aplicativo quando foi atingida pela porta de um carro aberta por João Pedro Paz, passageiro do veículo. O impacto arremessou Larissa contra um carro à frente. O piloto da moto sofreu ferimentos leves.

O acidente ocorreu quando o carro parou no sinal vermelho. João Pedro Paz abriu a porta no momento exato em que a moto passava ao lado. Felipe Moltinho, outro passageiro do carro, admitiu estar alcoolizado durante o incidente. Ambos prestaram depoimento à polícia.

A Polícia Civil investiga o caso para determinar a responsabilidade dos envolvidos. A empresa responsável pela corrida afirma operar legalmente em meio à disputa judicial sobre o serviço de mototáxi em São Paulo e colabora com as investigações.

A família de Larissa busca justiça pela perda da jovem estudante, que tinha duas faculdades e completaria 23 anos no próximo mês.

‌



Assista em vídeo - Jovem morre em acidente durante corrida de moto por aplicativo em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!