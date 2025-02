Reportagem do Dia: Casais de namorados furtam loja de perfumes na Grande São Paulo

Uma perfumaria em um shopping no centro de Cotia foi alvo de um furto audacioso no último sábado (8). Quatro pessoas foram flagradas pelas câmeras de segurança durante o crime. Ao todo, perfumes avaliados em R$ 7.000 foram levados.



Os suspeitos, em um plano aparentemente bem articulado, destravaram a porta da loja e retornaram mais tarde para roubar os produtos. As imagens mostram um dos homens enchendo uma mochila e uma sacola com perfumes enquanto a mulher que o acompanhava dava cobertura.



A loja, que não possui seguro nem alarmes, ficou vulnerável, e a administração do shopping ainda não se manifestou sobre a falha na segurança. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os envolvidos com base nas gravações de segurança.