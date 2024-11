Reportagem do Dia: Criminosos aterrorizam motoristas na Avenida Paulista

Criminosos estão aterrorizando os motoristas que passam pela região da Avenida Paulista, uma das mais nobres de São Paulo. Segundo a polícia, pelo menos três quadrilhas praticam assaltos no cruzamento da avenida Bernardino de Campos, com a rua Abílio Soares. Com comércios, colégios e hospitais importantes no entorno, a região se tornou alvo frequente de criminosos, que rendem os condutores que aguardam a abertura do semáforo. A polícia conseguiu prender um suspeito e trabalha para identificar outros membros da quadrilha.