Reportagem do Dia: Criminosos fingem ajudar e assaltam homem cego no interior paulista

Dois bandidos assaltaram um homem cego após fingirem ajudar a vítima em Sorocaba, no interior paulista. Evando caminhava sozinho por uma rua durante a noite quando os dois homens se aproximaram. Ele usava um celular com o GPS ligado para ditar o caminho que deveria seguir e isso pode ter chamado a atenção dos criminosos. A vítima tentou se defender e fugir, mas os bandidos foram atrás. Um morador que percebeu o assalto decidiu ajudar a vítima e deu apoio ao homem, que, no meio do assalto, acabou ficando sem a bengala usada para se guiar.