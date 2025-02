Reportagem do Dia: Empresária flagra drone na janela do próprio apartamento no litoral paulista

Uma empresária flagrou um drone na janela do próprio apartamento em São Vicente, no litoral de São Paulo. Milena Augusta, de 35 anos, se preparava para dormir, quando percebeu o aparelho piscando. Porém, a mulher estava nua e levou um susto ao ter a privacidade invadida. Agora, ela quer saber de quem é o drone e o que o dono do eletrônico pode fazer com as imagens captadas pelo dispositivo. Acompanhe, na Reportagem do Dia.



