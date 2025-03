Reportagem do Dia: Motorista de transportadora é morto a tiros por segurança da empresa em SP

O motorista Antônio Vinícius Siqueira Galindo, de 25 anos, foi morto com 13 tiros pelo segurança da transportadora em que trabalhava em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Segundo relatos de um funcionário, a discussão começou após a vítima tentar entrar na empresa fora do horário permitido. O Balanço Geral teve acesso ao circuito de segurança da empresa, que mostra o momento dos disparos. Vinícius chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, Luiz Carlos Amorim, teria histórico de comportamentos agressivos e está sendo investigado por homicídio qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!