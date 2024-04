Reportagem do Dia : Homem perde R$ 8 mil em golpe ao tentar vender moto elétrica pela internet A falsa compradora fugiu com o veículo sem pagar

Bruno anunciou uma moto elétrica na internet, uma scooter, e levou um golpe. Uma falsa compradora se interessou e quando foi até a casa do vendedor testar a moto, fugiu com ela sem pagar. Bruno conta que chegou a colocar a moto no porta-malas do carro da mulher e quando entrou em casa para buscar o carregador da moto, a mulher fugiu.