Saiba mais sobre o programa Balanço Geral Conheça a atração da RECORD que mistura informação e entretenimento Balanço Geral|Do R7 01/07/2020 - 19h50 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h23 )

O Balanço Geral é sucesso de audiência nas tardes da RECORD Reprodução/RECORD

Apresentado por Eleandro Passaia e com as participações diárias de Fabíola Reipert, Renato Lombardi e da cobra Judite, o Balanço Geral mistura informação e entretenimento nas tardes da RECORD.

O programa traz as principais informações do dia, histórias de superação, além das notícias do mundo dos famosos no quadro A Hora da Venenosa, um grande sucesso de audiência.

O Balanço Geral é exibido de segunda a sexta, às 11h50; e, aos sábados, a partir das 13h, na RECORD.