Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Chegou a mil o número de foragidos da Justiça que foram presos, em São Paulo, com a ajuda do programa de monitoramento por câmeras da prefeitura, em um período de seis meses. Essa milésima prisão foi feita nesta segunda-feira (14). Trata-se de um homem de 70 anos condenado a 32 anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele estava foragido desde 2019. E ainda: Polícia prende nove pessoas em festa de aniversário de integrante de milícia no Rio de Janeiro.



