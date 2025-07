Câmera do Balanço flagra disputas de racha na zona sul de São Paulo e região metropolitana

O quadro Câmera do Balanço desta segunda-feira (21) mostrou disputas de racha na zona sul de São Paulo e na região metropolitana da cidade. Na capital, um dos pontos de encontro dos competidores das disputas ilegais fica na altura do número 630 da avenida Europa, na zona sul. Conforme flagrado pelas câmeras, viaturas da Guarda Civil Metropolitana passam pelos veículos no momento dos rachas e não os abordam, sequer fazendo qualquer tipo de intervenção. Os competidores ignoram os riscos à própria vida e, principalmente, à vida de pedestres que passam nos locais dos rachas. Confira na reportagem.



