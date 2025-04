Carro é metralhado durante tiroteio na entrada de comunidade no Rio de Janeiro

Um carro foi metralhado na entrada de uma comunidade do Rio de Janeiro durante um tiroteio. A perícia tentou se aproximar do veículo, mas não conseguiu, pois os policiais foram recebidos a bala. Agentes da polícia olharam o interior do carro, porém, não viram nenhuma pessoa dentro.



