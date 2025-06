Caso Adalberto: laudo revela que empresário teve relações sexuais antes de morrer

Novos laudos trazem mais detalhes sobre a morte do empresário Adalberto Júnior. Eles revelam que Adalberto teve relações sexuais antes de morrer. Seu corpo apresentava sinais de congestão, excesso de gordura no fígado e autodigestão em alguns órgãos. O pulmão tinha sinais de asfixia e as escoriações encontradas no joelho aconteceram enquanto ele ainda estava vivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!