Confira as principais regras para o uso de patinetes em São Paulo

O Balanço Geral procurou entender quais são as principais regras que usuários de patinete, nova moda em São Paulo, devem seguir para se locomover na capital. Muitos são flagrados diariamente descumprindo a maioria dos códigos estabelecidos. Entre eles, por exemplo, está a determinação para que usuários do veículo trafeguem apenas por vias que não ultrapassem o limite de 40 km/h. O usuário precisa ser maior de idade, deve fazer o uso individual e não pode carregar animais de estimação, além de ter que deixar o veículo apenas em pontos regulamentados pela empresa que oferece o serviço.



