Conheça a primeira astronauta brasileira escolhida para participar de missão espacial

O Brasil vai ter a primeira astronauta brasileira a participar de uma missão espacial. Laysa Peixoto, natural de Contagem, em Minas Gerais, anunciou que foi selecionada como astronauta de carreira e vai integrar a equipe do voo inaugural da empresa Titans Space, previsto para 2029. A astronauta vai representar o Brasil em uma nova era da exploração espacial, com viagens para estações espaciais privadas e futuras missões tripuladas à Lua e Marte.



