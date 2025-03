Delegado explica linhas de investigação sobre o caso Vitória

O delegado Aldo Galiano, responsável pelas investigações do caso Vitória, em Cajamar, na Grande São Paulo, conversou com o Balanço Geral nesta quinta (6) e explicou sobre as linhas de investigação que existem para solucionar o caso da jovem de 17 anos, que ficou desaparecida por sete dias e foi encontrada morta em uma região de mata. Segundo ele, os suspeitos são o homem que estava com Vitória no ônibus, os que estavam no carro que passou pelo ponto de ônibus e que mexeram com a jovem, a pessoa com quem ela se relacionava atualmente e o ex-namorado dela, que teve prisão preventiva decretada por inconsistências no depoimento e já se apresentou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!