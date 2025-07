Dentro da Notícia: Motorista passa devagar com o carro riscando outros veículos em Santo André

Os circuitos de câmeras de segurança do bairro Campestre, em Santo André, ABC paulista, flagraram um motorista que comete infrações nas ruas. Nas ocasiões gravadas, o homem passa de carro, com o braço para fora da janela, riscando outros veículos de ponta a ponta. O homem ainda não foi identificado e capturado pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!