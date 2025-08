Doc Investigação revisita caso de excursão escolar que terminou com morte de adolescente

Na edição desta segunda-feira (4) do programa Doc Investigação, a apresentadora Thais Furlan revisita o caso da morte de Victoria Mafra Natalini. A jovem de 17 anos foi morta, conforme o laudo pericial, em decorrência de uma asfixia mecânica, durante uma excursão escolar. O caso ocorreu no interior de São Paulo, local da excursão. Recentemente, a polícia reabriu o caso, escutou duas testemunhas e acredita estar mais perto do que nunca do culpado. A repórter Thais Furlan traz uma entrevista exclusiva sobre o caso. O programa vai ao ar às 22h45, na tela da RECORD.



