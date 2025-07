Empresária que morreu durante cirurgias plásticas é velada em São Paulo

O velório da empresária Natália Cavanellas, de 40 anos, ocorre nesta quarta-feira (9). Ela morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, após se submeter a três cirurgias plásticas consecutivas: lipoaspiração, aumento dos glúteos e ajuste das próteses mamárias. A morte é investigada como possível caso de negligência médica. Segundo a equipe responsável, Natália sofreu uma embolia gordurosa, que ocorre quando a gordura aplicada no paciente causa um bloqueio no fluxo dos vasos sanguíneos. O cirurgião responsável, Dr. Edgar Lopez, já teve o registro médico suspenso anteriormente por divulgar os resultados dos procedimentos nas redes sociais. A prática é proibida.



