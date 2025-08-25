Família percebe marcas em criança e descobre agressões pelas câmeras de segurança da escola

Os pais de uma criança de 2 anos notaram marcas de agressões pelo corpo dela, compareceram à escola e exigiram ver as imagens das câmeras de segurança. Foi então que a família descobriu uma agressão de uma funcionária da creche particular contra a criança. A mensalidade da escolinha, localizada em Mogi das Cruzes, em São Paulo, chega a cerca de R$ 2 mil. A criança, que só está na creche há três meses, ainda não fala, em decorrência de complicações na gestação que a fizeram nascer prematura.



