Governo de São Paulo vai transferir detentos do 'presídios dos famosos' para Potim 2

O governo de São Paulo decidiu transferir os detentos do presídio de Tremembé, conhecido como "presídio dos famosos", para o presídio Potim 2. Entre os detentos estão Robinho, Thiago Brennand e Roger Abdelmassih. A mudança tem como objetivo alterar o perfil da unidade prisional. Apesar da transferência, os presos continuarão a ter acesso a cursos profissionalizantes e permanecerão separados dos detentos do regime comum.



