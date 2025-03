Homem que atirou em ex-sogra é preso depois de reportagem do Balanço Geral

Um homem que atirou na ex-sogra foi preso após uma reportagem do Balanço Geral. José Maria Rodrigues Pereira estava foragido há três meses. Ele não aceitava o fim do casamento, invadiu a casa da mãe da ex-mulher e atirou em Sidelena depois de não encontrar a ex-companheira. O suspeito foi preso na cidade de Terra Preta, no interior de São Paulo. José Maria foi casado por 15 anos com Vanessa, com quem tem um filho de 3 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!