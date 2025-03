Homem reage a tentativa de assalto, toma dois tiros e sobrevive, em Itaquaquecetuba (SP)

Guilherme Ferreira reagiu a uma tentativa de assalto, tomou dois disparos e sobreviveu, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A vítima estava com os amigos na frente da casa de um deles quando dois homens armados em uma moto os abordaram. O garupa atirou no pescoço de Guilherme, que partiu para cima dos criminosos para tentar tomar a arma deles. Ele conseguiu imobilizar um dos criminosos, mas este jogou a arma para o comparsa, que efetuou mais um disparo contra Guilherme. A bala ficou alojada na sua barriga. As vítimas já têm a sua própria suspeita de quem cometeu o crime.



