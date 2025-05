Jovem morre em acidente durante corrida de moto por aplicativo em São Paulo

Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, morreu após ser atingida por uma porta aberta por um passageiro de um carro por aplicativo, enquanto o veículo estava parado no farol na avenida Tiradentes, em São Paulo. A jovem foi arremessada da moto por aplicativo onde estava e não resistiu aos ferimentos. O piloto da moto sofreu lesões leves. A polícia está investigando o caso e um boletim de ocorrência foi registrado. Há suspeitas de que os passageiros do carro estavam alcoolizados, e a família da vítima está muito abalada, buscando por justiça.



