Jovem morre em acidente em moto por aplicativo após passageiro de carro abrir a porta no meio da via

Uma jovem morreu em um acidente de moto por aplicativo após o passageiro de um carro abrir a porta repentinamente no meio da via, na avenida Tiradentes, na região central de São Paulo. Larissa tinha 22 anos e voltava de uma festa na garupa da moto quando o acidente aconteceu. Os dois jovens embriagados estavam no banco de trás de um carro por aplicativo e a moto colidiu brutalmente com a porta do veículo, que foi aberta repentinamente pelos passageiros alcoolizados. O motorista da moto sobreviveu, mas a vítima foi arremessada para frente e caiu de cabeça. Os dois causadores do acidente, um economista e um filho de um juiz do interior de São Paulo, prestaram depoimento e saíram pela porta da frente da delegacia.



