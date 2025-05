Milícias no Brás: criminosos ameaçam e chantageiam comerciantes de centro comercial de São Paulo

Comerciantes denunciam milícias do Brás que cobram dinheiro e mantêm domínio sobre os comércios da ‘feirinha da madrugada’. O Brás é um importante centro comercial de São Paulo. Em 2023, a Polícia Civil fez uma grande operação contra milícias que atuavam na região. Os trabalhos culminaram na prisão de seis pessoas. Dois anos depois, entre os comerciantes que voltaram a denunciar as milícias, está Edineide Aparecida Rodrigues, de 57 anos, assassinada a sangue frio na frente da sua casa. O Balanço Geral entrevistou um outro ex-comerciante que deu detalhes de como acontecia a exploração. Além disso, o programa teve acesso ao nome de Eliane Ribeiro Bandão Ferreira, conhecida como Baronesa, que aparece em um dos boletins de ocorrência registrados. O processo corre em sigilo.



