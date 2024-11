Motoqueiro morre após obra de recapeamento deixar desnível de 8 cm em asfalto no ABC paulista

Daniel Araújo, de 41 anos, morreu depois que a moto que ele pilotava passou por um desnível no asfalto em uma rua de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele voltava para casa à noite, pelo mesmo caminho que havia feito de manhã. Porém, durante o dia a via passou por obras de recapeamento e ficou com um degrau de oito centímetros. A roda da frente da moto bateu no degrau e Daniel foi arremessado contra um ônibus. Os moradores da região afirmam que o local não estava sinalizado.