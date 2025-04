Motorista atropela e mata homem caído no meio da rua em São Paulo

Uma mulher atropelou um homem que estava caído no meio da rua em São Paulo. Adriano Alves da Silva, de 33 anos, ficou gravemente ferido e morreu. Alguns motoristas perceberam que tinha uma pessoa estendida no chão e pararam, mas, na pista contrária, um carro não freou e passou por cima do homem. A família de Adriano agora quer saber se a motorista o viu antes de atropelá-lo. A Secretaria de Segurança Pública disse que a mulher vai ser intimada para prestar esclarecimentos e que a autoridade policial aguarda os laudos requisitados para análise.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!