Motorista com sinais de embriaguez perde controle e invade casa de vendedora de sorvetes

Um carro desgovernado invadiu o quintal da casa de Beatriz, de 69 anos, em Cajamar (SP). O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, perdeu o controle do veículo, destruiu parte da residência e danificou os freezers onde eram armazenados sorvetes. A Defesa Civil interditou o imóvel por um dia. Beatriz, que mora com o marido de 84 anos, demonstrou preocupação com a segurança, já que a casa ficou sem portão. O motorista, ainda internado, disse que vai conversar sobre os prejuízos após receber alta.



