Motorista de aplicativo morre baleado durante tiroteio em São Bernardo do Campo (SP)
PM à paisana viu criminosos abordando carro de Renan e atirou, mas criminosos reagiram
O motorista de aplicativo Renan, de 37 anos, morreu baleado durante uma troca de tiros em uma tentativa de assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso aconteceu por volta das 4h40 da manhã, enquanto ele levava duas passageiras para o aeroporto.
Um policial militar à paisana viu o carro de Renan sendo abordado por dois criminosos em uma moto e atirou. Os homens reagiram e se iniciou uma troca de tiros. Um dos assaltantes atirou na cabeça do motorista, que ficou desacordado e perdeu o controle do veículo. Ele morreu na hora.
Os criminosos abandonaram a motocicleta, que era roubada, e fugiram a pé. As passageiras e o policial serão levados para prestar depoimento no 1° DP. A polícia também vai analisar as imagens do carro e de câmeras e segurança da rua. Os assaltantes seguem foragidos.
