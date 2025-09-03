Motorista de aplicativo morre baleado durante tiroteio em São Bernardo do Campo (SP)

O motorista de aplicativo Renan, de 37 anos, morreu baleado durante uma troca de tiros em uma tentativa de assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso aconteceu por volta das 4h40 da manhã, enquanto ele levava duas passageiras para o aeroporto.

Um policial militar à paisana viu o carro de Renan sendo abordado por dois criminosos em uma moto e atirou. Os homens reagiram e se iniciou uma troca de tiros. Um dos assaltantes atirou na cabeça do motorista, que ficou desacordado e perdeu o controle do veículo. Ele morreu na hora.