Pediatra brasileiro é vítima de rede de golpistas que engana mulheres usando inteligência artificial

Um pediatra brasileiro é vítima de uma rede internacional de golpistas que engana mulheres no mundo inteiro usando inteligência artificial. A imagem do Doutor Rosalvo Júnior foi usada em dezenas de perfis falsos. Ele chegou a quase ser preso pelo FBI, a polícia norte-americana. A inteligência artificial transforma um vídeo de trabalho do pediatra em uma declaração de amor falsa.



