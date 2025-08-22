Polícia investiga dois suspeitos pela morte de jovem em Mogi das Cruzes (SP)

A polícia está investigando dois suspeitos pela morte de Fernanda Ferreira, de 16 anos, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ela foi encontrada em seu quarto com marcas no corpo e sinais de violência sexual. A casa não tinha sinais de arrombamento. Um dos suspeitos é Ariel Torquato, ex-companheiro de Fernanda e pai de seu filho. Os dois tinham uma relação conturbada, mas ele nega envolvimento na morte. Carlos, ex-companheiro da mãe e da irmã da jovem, é o segundo suspeito. Fernanda não aceitava o fato da irmã, Jéssica, estar grávida do ex-companheiro da mãe. Testemunhas disseram que homem tinha uma obsessão pela menina, querendo se relacionar com ela a todo custo. Fernanda chegou a contar para uma tia que estava com medo.



