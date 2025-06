Principal suspeito de atirar em jovem que estava em um baile funk é preso em São Paulo

O principal suspeito de atirar em um jovem que estava em um baile funk na Vila Jaraguá, no dia 26 de abril, em São Paulo, foi preso. João Vitor tinha 27 anos e havia saído para entregar um boné vendido pela internet. No caminho, ele e um amigo decidiram passar em um baile funk que acontecia na região, mas logo depois o jovem foi morto com nove tiros. Dois meses depois, Genildo Silva, de 39 anos, foi preso. No momento do baile funk aconteceu também uma briga de trânsito e, para a Polícia Civil, Genildo confundiu João Vitor com o homem com quem havia discutido durante a briga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!